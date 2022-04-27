Ульяновск, 27 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Ульяновске после трагедии в детском саду Вешкайма, где вооружённый мужчина расстрелял трёх человек, усилят меры безопасности в образовательных учреждениях. Об этом сообщается на сайте городской мэрии по итогам совещания с директорами школ и детских садов.

https://ulmeria.ru/ Совещание в мэрии Ульяновска с руководителями образовательных учреждений

Начальник управления образования администрации Светлана Куликова отметила необходимость усиления охраны учреждений, напомнив об обязанности создания безопасных условий для обучения детей. Какие именно меры планируется принять, не уточняется.

По словам чиновницы, в настоящее время разрабатывается программа «Безопасность образовательной организации».

По данным мэрии, во всех образовательных организациях Ульяновска установлены кнопки тревожной сигнализации с выходом на пульт охраны Росгвардии, в 75 детских садах вход организован по электронным карточкам. В школах есть турникеты и физическая охрана.

Помимо этого, все школы, детсады и центры дополнительного образования оснащены системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения.

Напомним, ранее губернатор поручил провести комплексные проверки во всех образовательных учреждениях в части организации мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском саду «Рябинка» в посёлке Вешкайма 26 апреля произошла стрельба: вооружённый мужчина застрелил двух детей и воспитательницу. СКР возбудил уголовное дело.