Ульяновск, 27 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют оформить опекунство над дочерью воспитательницы, убитой во время стрельбы в детском саде Вешкаймского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Глава региона Алексей Русских поручил оперативно оформить опекунство над 11-летней дочерью воспитательницы, которую застрелили 26 апреля в детском саду в Вешкайме. Власти отмечают, что погибшая воспитывала дочь одна.

Министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анна Тверскова сообщает, что в настоящее время ребёнок находится с бабушкой и дедушкой: обследование жилищно-бытовых условий показало, что есть «всё необходимое для жизни ребёнка».

«Бабушка выразила твёрдое намерение принять внучку в замещающую семью. […] Специалисты опеки уже начали процедуру оформления всех необходимых документов», — приводят слова Тверсковой.

Вопрос об опекунстве девочке находится на личном контроле губернатора.

Напомним, что из бюджета Ульяновской области семьям погибшим выплатят по 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма ворвался вооружённый мужчина, застрелив педагога и двух детей. По факту убийства возбуждено уголовное дело, выясняются все детали происшествия.