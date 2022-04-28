Погибших при стрельбе в ульяновском детсаду похоронят 28 апреля
Ульяновск, 28 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области 28 апреля в полдень начнётся прощание с погибшими при стрельбе в детском саду «Рябинка». Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах.
По её словам, траурная церемония прощания с воспитателем и двумя детьми, которых застрелили в детском саду, начнется в полдень во дворах, где проживали погибшие.
Отмечается, что дежурить во время траурной церемонии будут врачи, полицейские, «гвардейцы» и народные дружинники.
Погибших похоронят на кладбище посёлка Вешкайма. Также 28 апреля состоятся похороны владельца ружья, которое оказалось в руках подозреваемого в убийствах и который, предположительно, также стал его жертвой.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детском саду «Рябинка» в посёлке Вешкайма произошла стрельба: в учреждение вошёл вооружённый мужчина, застрелив воспитателя, которая попыталась помещать преступнику, и двух спящих детей. Ещё один педагог получил ранения. Данных педагогов ульяновские власти предлагают представить к государственным наградам, в том числе посмертно.
После трагедии во всех образовательных учреждениях Ульяновской области начались проверки на предмет безопасности.