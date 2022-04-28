Ульяновск, 28 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области 28 апреля в полдень начнётся прощание с погибшими при стрельбе в детском саду «Рябинка». Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

По её словам, траурная церемония прощания с воспитателем и двумя детьми, которых застрелили в детском саду, начнется в полдень во дворах, где проживали погибшие.

«Далее все три траурные процессии проследуют до храма Бориса и Глеба, где состоится отпевание», — написала руководитель муниципального образования.

Отмечается, что дежурить во время траурной церемонии будут врачи, полицейские, «гвардейцы» и народные дружинники.

Погибших похоронят на кладбище посёлка Вешкайма. Также 28 апреля состоятся похороны владельца ружья, которое оказалось в руках подозреваемого в убийствах и который, предположительно, также стал его жертвой.

«Ожидается, что в траурной церемонии примут участие более 2,5 тыс. жителей», — добавила Татьяна Стельмах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в детском саду «Рябинка» в посёлке Вешкайма произошла стрельба: в учреждение вошёл вооружённый мужчина, застрелив воспитателя, которая попыталась помещать преступнику, и двух спящих детей. Ещё один педагог получил ранения. Данных педагогов ульяновские власти предлагают представить к государственным наградам, в том числе посмертно.

После трагедии во всех образовательных учреждениях Ульяновской области начались проверки на предмет безопасности.