Кемерово, 27 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Кемерове после трагедии в Ульяновской области проверят систему безопасности учреждений образования, культуры и спорта. Соответствующее поручение дал мэр Илья Середюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Детский сад

«В этих учреждениях города есть охрана, тревожные кнопки. Но важно учесть человеческий фактор, — написал глава города в своём телеграм-канале. — Особое внимание следует уделить уровню взаимодействия ответственных сотрудников, работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения. Со всеми специалистами, работающими с детьми, ещё раз провести инструктажи по антитеррористической безопасности с отработкой действий во время нештатных ситуаций».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля вооружённый мужчина устроил стрельбу в детском саду «Рябинка» Вешкаймского района Ульяновской области. Погибли двое детей и один педагог, ещё один воспитатель ранен.