Челябинск, 27 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Охрана образовательных учреждений в Челябинской области будет усилена. Об этом пишут СМИ.

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Издания ссылаются на замгубернатора региона Ирину Гехт. Чиновница сообщила журналистам, что учреждениям указано на необходимость усилить охранный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия под Ульяновском произошла утром 26 апреля в Вешкаймском районе. Вооружённый гражданин ворвался в здание детского сада, убил двоих детей, одну из сотрудниц и покончил с собой.