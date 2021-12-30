Авария на ТЭЦ в Бурятии 23.12.2021
Энергетики оценили ущерб от аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
По предварительным расчётам экспертов, ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в столице Бурятии Улан-Удэ составил около 100 млн рублей. Как сообщли корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО ТГК-14, вопросы возмещения ущерба будут урегулированы со страховой компанией. Авария произошла 23 декабря, в результате...
30 декабря 2021
Путин призвал федеральные власти держать под контролем ситуацию в Улан-Удэ
Президент России Владимир Путин призвал профильные министерства держать под контролем прохождение ситуацию в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, речь об этом зашла на совещании о прохождении отопительного сезона. Крупная авария...
30 декабря 2021
В Улан-Удэ снят режим ЧС, введённый после аварии на ТЭЦ
В столице Бурятии Улан-Удэ снят режим ЧС муниципального уровня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, к утру 28 декабря все потребители подключены к отоплению и горячему водоснабжению. Как отмечается, температура в помещениях соответствует нормативам. При...
28 декабря 2021
Жителям Улан-Удэ сделают перерасчёт за тепло после аварии на ТЭЦ-1
Жителям столицы Бурятии Улан-Удэ централизованно сделают перерасчёты по отоплению и горячей воде из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оперштаба по ликвидации ЧС. В настоящее время сотрудники филиала ПАО «ТГК-14» формируют списки домов и определяют периоды...
27 декабря 2021
Жители 150 домов в Улан-Удэ получат горячую воду до конца дня
По состоянию на 13 часов по местному времени отопление в Улан-Удэ включено в единую схему, то есть работает по нормальной схеме теплоносителя в теплосетях. Температура в сетях превышает 100 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии. «В работе находится пять...
27 декабря 2021
Все соцобъекты Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению после аварии
Все социальные объекты и лечебные учреждения в столице Бурятии Улан-Удэ к утру 27 декабря подключены к горячему водоснабжению. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе регионального правительства. Тепло поступило также в 1213 многоквартирных домов. Без горячего водоснабжения остаются ещё 180...
27 декабря 2021
Энергетикам удалось стабилизировать работу ТЭЦ-1 в Бурятии после аварии
Энергетики ввели в строй котлы №1, №2, №5, №8 и №9 и турбогенераторы №1, №3 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, где 23 декабря произошла серьёзная авария. Как сообщает сегодня, 26 декабря, оперативный штаб региона, нагрузка на станции достаточная для выполнения графиков. Дополнительного включения котлов не...
26 декабря 2021
Аварию на ТЭЦ в Бурятии намерены устранить к новогодним праздникам
Руководство компании «ТГК-14» сообщило о полной обеспеченности ресурсами, необходимыми для восстановительных работ на ТЭЦ-2 в Бурятии, где в ночь на 23 декабря загорелись кабели и ярилось останавливать работу котлов. Как сообщает 25 декабря пресс-служба правительства республики со ссылкой на слова...
25 декабря 2021
Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии: обошлось без разморозки
В Улан-Удэ, где в ночь на 23 декабря из-за возгорания кабелей пришлось оставить работу котлов на ТЭЦ-1 в мороз до — 30 °C, продолжают работу 73 аварийные бригады. Размороженных объектов на утро нет, сообщает 25 декабря оперативный штаб правительства Бурятии. «Продолжается работа оперативных штабов...
25 декабря 2021
Бурятия справилась с аварией на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ сняли введённый режим ЧС регионального характера, введённый 23 декабря из-за аварии на ТЭЦ-1. Как сообщает сегодня, 25 декабря пресс-служба правительства Бурятии, этому способствовала стабилизация обстановки. «В связи с актуальной ситуацией на ТЭЦ-1 и ситуацией по городу в целом...
25 декабря 2021
В Улан-Удэ отменён региональный режим ЧС, введённый после аварии на ТЭЦ-1
Региональный режим чрезвычайной ситуации, введённый 23 декабря в связи с аварией на ТЭЦ-1, отменён в Улан-Удэ. Об этом 25 декабря сообщили журналистам в оперативном штабе Бурятии. В настоящее время в городе действует режим ЧС муниципального значения. Это решение было принято на заседании...
25 декабря 2021
«Тепленькая»: в Улан-Удэ восстанавливают подачу тепла после аварии на ТЭЦ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил подачу тепла в квартирах горожан после того, как на ТЭЦ-1 начались восстановительные работы после возгорания и отметил положительные сдвиги. Подробности 24 декабря сообщает оперативный штаб Бурятии. Игорь Шутенков побывал в квартирах горожан, где накануне...
24 декабря 2021
Авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ: в Октябрьском районе восстановлена обстановка
Все детсады Октябрьского района Улан-Удэ, где накануне, 23 декабря, случилась серьёзная авария на ТЭЦ-1, работают в штатном режиме. Подробности сообщает пресс-служба республиканского правительства. «Восстановлена обстановка в Октябрьском районе, дали поручение запускать горячую воду в этом районе...
24 декабря 2021
Авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ: горячая вода возвращается в дома горожан
Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков, где накануне, в ночь на 23 декабря, произошла серьёзная авария на ТЭЦ-1, объявил о восстановлении подачи горячего водоснабжения в домах Октябрьского района, «запитанных» от ТЭЦ-2. Порядка 124 тыс. жителей получат горячую воду. Его слова цитирует пресс-служба...
24 декабря 2021
Аварию на ТЭЦ-1 в Бурятии планируют устранить в ближайшее время
В Бурятии, где в ночь на 23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1, в результате которой почти треть города осталась без горячей воды и отопления в мороз, все работы планируется закончить за ближайшие сутки. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, уже завтра, 25 декабря, энергетики...
24 декабря 2021
Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии: ночь прошла без отключений
В Бурятии, где в ночь на 23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1, в результате которой почти треть города осталась без горячей воды и отопления в мороз, уже сегодня, 24 декабря, планируется возобновление горячего водоснабжения в домах Октябрьского района, «запитанных» от ТЭЦ-2. «Ночь в Улан-Удэ прошла...
24 декабря 2021
В зоне ограниченного теплоснабжения в Улан-Удэ остаются 95 тыс. человек
Примерно 95 тыс. жителей Улан-Удэ остаются в зоне ограниченного теплоснабжения после ЧП на ТЭЦ-1. Об этом 23 декабря сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии. Речь идет о жильцах 1120 домов. Ранее сообщалось, что в зоне ограничения теплоснабжения в Улан-Удэ оказались 105 400...
24 декабря 2021
Путин займётся аварией на ТЭЦ-1 в Бурятии
В ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая сегодня, 23 декабря, проходит в Москве, журналист из Бурятии попросила главу государства оказать помощь региону в связи с серьезной аварией на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Следите за развитием событий в трансляции: «Большая...
23 декабря 2021
Авария на ТЭЦ в Бурятии при -30°C: людей призывают не включать обогреватели
обратилась к жителям Улан-Удэ Бурятия Татьяна Думнова. В городе Улан-Удэ на сегодняшний день развернуто 10 пунктов временного размещения на базе гостиниц. Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим...
23 декабря 2021
Авария на ТЭЦ в Бурятии: проблемы с горячей водой испытывают сотни домов
В связи с аварией на ТЭЦ-1 в Бурятии, без горячей воды в сильные морозы остаются 1328 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Также известно, что к данному часу без отопления оставались два многоквартирных дома, на данный момент теплообеспечение подано, температурный...
23 декабря 2021