Улан-Удэ, 24 декабря, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Бурятии, где в ночь на 23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1, в результате которой почти треть города осталась без горячей воды и отопления в мороз, все работы планируется закончить за ближайшие сутки. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, уже завтра, 25 декабря, энергетики планируют выйти на полный рабочий режим.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

«У нас на подходе девятый котёл, единственная сложность там — с цепями управления. Мы сейчас прозваниваем все цепи управления электрифицированной арматурой и механизмами. Как только выявляем дефекты питания, мы начинаем испытывать те механизмы, прокручивать, испытывать защиты, затем приступаем к растопке котла. Для себя сейчас ставим первый срок, чтобы до 12 часов провести все эти пусковые операции и дальше уже приступить к растопке котла», — пояснил генеральный директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Алексей Лизунов.

По его словам, в ночной период суммарно было задействовано 70 человек, в дневной — выше 100 человек. На кануне вечером энергетики прогнозировали рост нагрузки на сети из-за низких температур. 23 декабря в течение дня были непродолжительные отключения электроэнергии.

Вечером на заседании оперштаба было принято решение по отключению частного сектора. Но после проведённых расчетов, отключения не проводили.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

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