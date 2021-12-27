Улан-Удэ, 27 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Все социальные объекты и лечебные учреждения в столице Бурятии Улан-Удэ к утру 27 декабря подключены к горячему водоснабжению. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Тепло поступило также в 1213 многоквартирных домов. Без горячего водоснабжения остаются ещё 180 домов, в том числе 126 в Железнодорожном районе и 54 — в Советском районе.

«С 08:00 специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» продолжают поэтапное подключение к горячему водоснабжению потребителей города», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на городской ТЭЦ-1 произошла авария, в результате чего сотни домов остались без тепла. Стабилизировать работу теплоцентрали энергетикам удалось к 26 декабря.