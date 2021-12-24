Улан-Удэ, 24 декабря, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков, где накануне, в ночь на 23 декабря, произошла серьёзная авария на ТЭЦ-1, объявил о восстановлении подачи горячего водоснабжения в домах Октябрьского района, «запитанных» от ТЭЦ-2.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

Порядка 124 тыс. жителей получат горячую воду. Его слова цитирует пресс-служба республиканского правительства.

«На 8 утра без горячей воды остаются практически все дома, которые находятся в зоне обслуживания ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Октябрьский район у нас с 8 утра начинается просчет и подключение горячим водоснабжением.

Порядка 124 тыс. жителей получат горячую воду. Потребители Железнодорожного и Советского районов, которые именно на ТЭЦ-2, пока не будет восстановлен нормальная температурный режим.

Хотелось бы сказать, что у нас на циркуляции находятся многоквартирные все дома, социальные объекты. У нас 109 домов в городе Улан-Удэ с верхней разводкой так называемой «Ленинградкой». Если там упадёт температурный режим, либо разница в давлении подачи и «обратки», то это самая тяжелая для нас ситуация.

Вчера мы вынуждены были 45 домов «сливать», когда не было разницы в давлении. К 17:00 вчерашнего дня каждый дом опять был запитан и пошла циркуляция», — отметил Игорь Шутенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

Под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школ, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.

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