Улан-Удэ, 25 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Руководство компании «ТГК-14» сообщило о полной обеспеченности ресурсами, необходимыми для восстановительных работ на ТЭЦ-2 в Бурятии, где в ночь на 23 декабря загорелись кабели и ярилось останавливать работу котлов. Как сообщает 25 декабря пресс-служба правительства республики со ссылкой на слова генерального директора ПАО «ТГК-14» Алексея Лизунова, работы производятся в круглосуточном режиме, материалами в основном полностью обеспечены.

Правительство Бурятии Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии

Графики работы персонала составлены таким способом, чтобы были перерывы и время для отдыха.

«Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить все смежные организации, коллег, кто был задействован, это и организации РЖД, и организации «Россетей», и коллег из Забайкальского края. Работы продолжаются, сейчас задача стоит восстановить работу двух котельных агрегатов, что позволит иметь резерв тепловой мощности и нормально войти уже в новогодние праздники», — отметил Алексей Лизунов.

По его словам, в дальнейшем необходимо будет корректировать ремонтную инвестиционную программу для того, чтобы в полном объеме подготовить станцию и работать в том режиме, который был до аварии.

«Главное — не допустили разморозки системы, это было самое опасное, могли бы быть тяжелые последствия. Оперативный штаб возглавлял Евгений Валентинович Луковников в круглосуточном режиме. Я бы хотел всех наших жителей поблагодарить за терпение, за понимание, за ответственное отношение к ситуации. Уважаемые горожане, вам спасибо, мы вместе выходим из этой сложной ситуации», — подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях температуры окружающей среды в городе до — 30 °C. Сегодня, 25 декабря, на месте ЧП продолжают работу 73 аварийные бригады. Размороженных объектов на утро нет.

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