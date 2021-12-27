Улан-Удэ, 27 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. По состоянию на 13 часов по местному времени отопление в Улан-Удэ включено в единую схему, то есть работает по нормальной схеме теплоносителя в теплосетях. Температура в сетях превышает 100 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

Правительство Бурятии ТЭЦ-1. Улан-Удэ

«В работе находится пять котлов, и шестой — в резерве, пока стоит отключенный и не требует запуска. У него схема рассчитана так, что при отсутствии хотя бы одного рабочего котла запускается очень оперативно», — отметил зампред правительства Евгений Луковников.

Работы ведутся на седьмом, наиболее проблемном котле. По словам энергетиков, ремонт должен завершиться согласно графику до 30 января 2022 года.

Между тем, на сегодня около 150 домов остаются без горячего водоснабжения. Власти обещают подключить их до 17 часов вечера 27 декабря вместе ранее планировавшегося 28 декабря.