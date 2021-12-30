Улан-Удэ, 30 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. По предварительным расчётам экспертов, ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в столице Бурятии Улан-Удэ составил около 100 млн рублей. Как сообщли корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО ТГК-14, вопросы возмещения ущерба будут урегулированы со страховой компанией.

Правительство Бурятии ТЭЦ-1. Улан-Удэ

Авария произошла 23 декабря, в результате чего более 1 тыс. многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды. В городе был введён режим ЧС, который сняли спустя пять дней.

По состоянию на 29 декабря, как отмечается, теплоцентраль работает в штатном режиме.

«На станции продолжаются работы по восстановлению кабельных линий и ячеек секции собственных нужд 6 кВ. Проведены встречи с подрядчиками, проводится заказ и закупка необходимого оборудования», — отметили в компании.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее президент РоссииВладимир Путина призвал федеральные ведомства держать прохождение отопительного сезона в Улан-Удэ под контролем. По его словам, людям без разницы, кто за что отвечает, главное, чтобы всё функционировало должным образом.