Улан-Удэ, 24 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил подачу тепла в квартирах горожан после того, как на ТЭЦ-1 начались восстановительные работы после возгорания и отметил положительные сдвиги. Подробности 24 декабря сообщает оперативный штаб Бурятии.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

Игорь Шутенков побывал в квартирах горожан, где накануне ограничили подачу тепла и были жалобы от людей, а также проверил ряд социальных объектов Улан-Удэ.

Мэр сообщил горожанам, что им будет автоматически произведен перерасчет за тепловую энергию. Жильцы дома по ул. Куйбышева, 2/2 отметили, что батареи в многоквартирных домах потихоньку нагреваются.

«Холодная была, уже тепленькая стала, я то и не подходила. Говорили, что вроде в субботу дадут тепло. Ночью было холоднее — 17 градусов с обогревателем», — рассказала Вера Егоровна. Жильцы соседней квартиры тоже подтвердили, что тепло стало поступать.

«Да, у нас стало теплее, батареи нагреваются утром были еле живые. У нас хорошо еще солнечная сторона. Знаем, что люди работают», — отметила Галина Смирнова.

От мэра жильцы дома узнали, что перерасчеты за неполученную услугу за тепло будут произведены автоматически без заявлений жителей.

«Энергетики подтвердили наш запрос, что перерасчеты за неполученную услугу будут произведены автоматически — без заявлений жителей. Наши районные администрации подключаем для сверки. Если где-то перерасчет будет сделан неправильно, то мы подключим, конечно, наше Управление муниципальной жилищной инспекции. Жители имеют полное право в индивидуальном порядке обратиться за дополнительными разъяснениями либо за перерасчетом», — отметил Игорь Шутенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

По состоянию 24 декабря все потребители подключены к центральному теплоснабжению. Количество многоквартирных домов, которые в настоящее время находящихся под ограничением горячего водоснабжения составляет 763 штук.

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