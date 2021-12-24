Улан-Удэ, 24 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Все детсады Октябрьского района Улан-Удэ, где накануне, 23 декабря, случилась серьёзная авария на ТЭЦ-1, работают в штатном режиме. Подробности сообщает пресс-служба республиканского правительства.

ТЭЦ

«Восстановлена обстановка в Октябрьском районе, дали поручение запускать горячую воду в этом районе. За вчерашний день по заявлениям жителей выдали 279 тепловых приборов. Всего заявок поступило более трехсот», — отметил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

Он уже посетил детский сад «Золотой ключик», расположенный по улице Загородная, 16. Это один из четырех дошкольных учреждений Октябрьского района, который находится на ветке Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

Два сада не принимали вчера детей с утра, а в двух других попросили родителей забрать детей сразу после сончаса в связи с понижением температуры.

«Детский сад «Золотой ключик» и еще несколько объектов социальной сферы в Октябрьском районе стояли в зоне подогрева от ТЭЦ-1 и попали в такую ситуацию, когда температура внутри помещений начала опускаться. В этом садике температура накануне опустилась до 17 градусов, детям здесь уже нельзя было находиться.

Поэтому было принято решение — до нормализации температуры в те детские садики, которые не выдерживают температуру, детей не принимаем. После того, как мы переключили эту часть Октябрьского района с теплотрассы №5 на теплотрассу №6, которая обслуживается ТЭЦ-2, мы смогли поднять температуру до нормативной в 117 многоквартирных домах и в четырех детских садах. Сегодня детсад «Золотой ключик» работает и уже принял детишек», — пояснил Игорь Шутенков.

По словам председателя комитета по образованию Татьяны Митрофановой, на сегодняшний день все четыре детских сада Октябрьского района запущены.

«По-прежнему остаются у нас «нерабочие» детские сады Железнодорожного района полностью и пять детских садов Советского района. Также ежечасно мы проводим мониторинг, в группах температура держится стабильная, но пока еще не достигла нормативных требований»,— пояснила Татьяна Митрофанова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях температуры окружающей среды в городе до — 30 °C. Под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школ, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.

По состоянию 24 декабря все потребители подключены к центральному теплоснабжению. Количество многоквартирных домов, которые в настоящее время находящихся под ограничением горячего водоснабжения составляет 763 штук.

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