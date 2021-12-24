Смертельное ДТП с автобусом в Болгарии 23.11.2021
В Болгарии в районе ДТП с северомакедонским автобусом возобновлено движение
В Болгарии на участке шоссе «Струма» в Перникской области, где месяц назад в ДТП попал автобус с туристами из Северной Македонии, полностью возобновлено автомобильное движение. Об этом 24 декабря сообщила софийская газета «Факты». Как отметили представители местной государственной администрации, в...
24 декабря 2021
Автомобиль главы энергетической палаты Северной Македонии сгорел на трассе
Вечером 21 декабря на объездной трассе Визбегово, ведущей на север Скопье, сгорел автомобиль Mercedes C200. В черном транспорте средстве ехали глава экономической палаты по энергетике Горги Манасков и еще один пассажир. О происшествии сообщается на странице торговой палаты в социальной сети...
22 декабря 2021
Установлена причина ДТП с северомакедонским автобусом в Болгарии
Причиной трагедии с северомакедонским туристическим автобусом, произошедшей 23 ноября на шоссе «Струма» в Перникской области Болгарии, является человеческий фактор. Об этом в Софии заявил заместитель Главного прокурора РБ Борислав Сарафов, передает 14 декабря Болгарское национальное телевидение...
14 декабря 2021
Тела 45 жертв ДТП в Болгарии встретили в Скопье главы Косово и Албании
В церемонии встречи в аэропорту Скопье останков 45 албанцев из Северной Македонии 3 декабря приняли участие президент Косово Вьоса Османи, спикер парламента Албании Линдита Никола, министр внутренних дел Албании Бледи Чучи и министр экономики Косово Розета Хайдари. Как сообщает албанское новостное...
3 декабря 2021
Тела 45 жертв крупного ДТП в Болгарии привезли в Северную Македонию
В международный аэропорт Скопье 3 декабря в 11:30 по местному времени прибыли тела 45 жертв ДТП в Болгарии. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, продолжается выгрузка тел из самолета. Сообщается, что рейс задержался из-за плохой погоды в Софии. В аэропорту останки...
3 декабря 2021
В Болгарии выявили ряд нарушений в эксплуатации шоссе «Струма»
Члены международной экспертной комиссии Института безопасности дорожного движения ЕС, проводившие независимое расследование обстоятельств катастрофы северомакедонского туристического автобуса на шоссе «Струма» в районе Боснека (Перникская область Болгарии), обнаружили ряд серьезных нарушений в...
2 декабря 2021
Тела 45 жертв ДТП в Болгарии будут доставлены в Северную Македонию
Правительство Болгарии объявило о намерении выделить дополнительные средства на транспортировку в Скопье тел 45 граждан Северной Македонии и Сербии, погибших в результате аварии северомакедонского автобуса на болгарском шоссе «Струма» 23 ноября нынешнего года. Об этом 2 декабря сообщило БТВ...
2 декабря 2021
Место ДТП с автобусом в Болгарии не признано аварийной территорией
Участок международного шоссе «Струма» в районе села Банско в Перникской области Болгарии, где неделю назад произошло возгорание автобуса с туристами из Северной Македонии, не является аварийной территорией и не представляет угрозы для безопасности движения. Об этом 30 ноября заявила министр...
30 ноября 2021
В Хорватии перевернулся македонский автоперевозчик
Вечером 29 ноября в 17:05 по местному времени, автоперевозчик с македонскими номерами перевернулся на 130-м километре трассы A3 Брегана — Липовац в Хорватии. Об этом сообщило македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni. Автоперевозчик перевозил несколько легковых автомобилей, которые упали с...
30 ноября 2021
В аэропорту Скопье загорелся автобус
В аэропорту Скопье вечером 29 ноября произошло возгорание автобуса с пассажирами. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, все люди были эвакуированы вовремя, жертв и раненых не было. Пожарные немедленно прибыли на место происшествия и обезвредили очаг возгорания в задней...
29 ноября 2021
Тела погибших в результате ДТП в Болгарии вернут родным 2 декабря
Тела 45 македонцев, скончавшихся в результате возгорания туристического автобуса в Болгарии 23 ноября, вернут родным только 2 декабря. Об этом сообщили в МИД Северной Македонии 29 ноября. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, дата была установлена в результате коммуникации...
29 ноября 2021
В Софии выписали четверых пострадавших в ДТП с автобусом
Четверо граждан Северной Македонии, пострадавших в результате ДТП туристического автобуса на автомагистрали в Перникской области Болгарии 23 ноября, выписаны из софийской клинической больницы «Пирогово». Об этом 29 ноября сообщило болгарское издание «Монитор». Согласно официальной информации, двое...
29 ноября 2021
Восстановлено движение на месте катастрофы автобуса в Болгарии
На автомагистрали «Струма» в районе села Боснек в Перникской области Болгарии, где 23 ноября в ДТП попал автобус с туристами из Северной Македонии, полностью возобновлено движение транспортных средств. Об этом 26 ноября со ссылкой на Агентство дорожной инфраструктуры (АДИ) РБ сообщило Болгарское...
26 ноября 2021
Прокуратура Болгарии назвала главную версию причины ДТП на шоссе «Струма»
Наиболее вероятной причиной аварии туристического автобуса на автомагистрали «Струма» в Болгарии 23 ноября является ошибка водителя указанного транспортного средства, сопровождающаяся плохим состоянием дорожного покрытия и отсутствием необходимых ограничительных знаков. Об этом 25 ноября на...
25 ноября 2021
Сгоревший на шоссе в Болгарии автобус не проходил таможенного досмотра
Автобус северомакедонского туристического агентства Besa Trans, попавший в ДТП на шоссе «Струма» у села Боснек в Перникской области Болгарии 23 ноября, не проходил необходимый таможенный досмотр на македонско-болгарской границе при выезде с территории Северной Македонии (СМ). Об этом 25 ноября со...
25 ноября 2021
В Болгарии решили не смягчать позицию по евроинтеграции Северной Македонии
Корреспондент македонского информационного агентства МИА в Софии 24 ноября сообщил о том, что Болгария не смягчила позицию относительно вступления Северной Македонии в ЕС. Это означает, что Болгария не отменит вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Резкое заявление в адрес...
25 ноября 2021
Албанцу удалось спасти себя и еще шесть человек в ходе ДТП в Болгарии
Албанец Самит Алити, дядя Орхана Алити (один из семи выживших в ДТП в Болгарии), 24 ноября рассказал в эфире косовской телепередачи на канале RTV Dukagjini о том, как албанцу удалось выбраться: «В 1:20 Орхан позвонил жене в Бельгию, где они работают. Он рассказал, что автобус загорелся, а он с...
24 ноября 2021
Глава МИД Македонии: опознание тел жертв ДТП в Болгарии займет до 7 дней
Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 24 ноября рассказал о результатах своей встречи с прокурорами, ведущими расследование ДТП на автомагистрали «Струма» в Болгарии. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик сообщил, что опознание обожженных останков...
24 ноября 2021
В Косово объявили день траура по погибшим в Болгарии албанцам
В Косово 24 ноября объявили днем траура по погибшим в Болгарии в сгоревшем автобусе 46 албанцам из Северной Македонии. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соответствующее решение приняла президент Косово Вьоса Османи. Напомним, в Северной Македонии траур будет длиться три дня — с...
24 ноября 2021
В Болгарии сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Состояние здоровья выживших в результате ДТП туристического автобуса на шоссе «Струма» в Перникской области Болгарии 23 ноября граждан серьезных опасений не вызывает. Об этом 24 ноября со ссылкой на заявление представителей Университетской многопрофильной больницы скорой помощи им. Пирогова в Софии...
24 ноября 2021