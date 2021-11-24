Приштина, Сербия, 24 ноября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Косово 24 ноября объявили днем траура по погибшим в Болгарии в сгоревшем автобусе 46 албанцам из Северной Македонии.

Vlada.mk Минута молчания на заседании правительства Северной Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соответствующее решение приняла президент Косово Вьоса Османи.

Напомним, в Северной Македонии траур будет длиться три дня — с 23 по 25 ноября, также день траура 24 ноября объявлен в Болгарии.