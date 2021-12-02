София, 2 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Члены международной экспертной комиссии Института безопасности дорожного движения ЕС, проводившие независимое расследование обстоятельств катастрофы северомакедонского туристического автобуса на шоссе «Струма» в районе Боснека (Перникская область Болгарии), обнаружили ряд серьезных нарушений в эксплуатации указанного отрезка магистрали. Об этом 2 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В ходе проверки установлены, что на аварийном участке отсутствовали необходимые предупреждающие знаки, а дорожная разметка не соответствовала европейским стандартам. Кроме того, заградительные инженерные сооружения находились слишком близко к проезжей части, что априори могло создать аварийную ситуацию.

«Все вышеперечисленные факторы не являются прямой причиной трагедии на «Струме» 23 ноября, однако местным властям необходимо их учесть во избежание новых аварий», — говорится в заявлении экспертов.

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября на международной трассе «Струма» в районе Боснека (Перникская область Болгарии) загорелся туристический автобус, перевозивший из Турции в Северную Македонию 52 пассажира. Погибли 46 человек, включая 12 детей, еще шесть выживших в катастрофе граждан прошли курс лечения в клинике им. Пирогова в Софии. По некоторым данным, останки одного пассажира идентифицировать не удалось.