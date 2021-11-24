София, 24 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Состояние здоровья выживших в результате ДТП туристического автобуса на шоссе «Струма» в Перникской области Болгарии 23 ноября граждан серьезных опасений не вызывает. Об этом 24 ноября со ссылкой на заявление представителей Университетской многопрофильной больницы скорой помощи им. Пирогова в Софии сообщает софийская газета «Труд».

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По словам врачей, в настоящий момент все указанные пациенты находятся в сознании. У пятерых пострадавших диагностированы ожоги различной степени, еще один — госпитализирован с травмой ноги.

«Все они получат качественное медицинское лечение», — заверили болгарские медики

Предполагается, что курс соответствующего лечения и реабилитации займет около двух месяцев, после чего пациенты будут выписаны под наблюдение врачей в Северной Македонии.

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября автобус с туристами из Северной Македонии попал в ДТП на международном шоссе «Струма» на Западе Болгарии. В результате пожара, возникшего в салоне транспортного средства, погибли 46 человек, включая 12 детей. Ранения получили шесть человек.