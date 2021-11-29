В Софии выписали четверых пострадавших в ДТП с автобусом
София, 29 ноября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Четверо граждан Северной Македонии, пострадавших в результате ДТП туристического автобуса на автомагистрали в Перникской области Болгарии 23 ноября, выписаны из софийской клинической больницы «Пирогово». Об этом 29 ноября сообщило болгарское издание «Монитор».
Согласно официальной информации, двое пациентов отправятся на родину под наблюдением медицинских бригад из Скопье, еще двоих будут сопровождать медики из Сербии. Одна из пострадавших осталась в «Пирогово»: ей предстоит реабилитация в отделении нейрохирургии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 ноября туристический автобус северомакедонской компании Besa Trans сгорел на шоссе «Струма» на Западе Болгарии.
В результате погибли 46 человек, включая 12 детей, еще пятеро пассажиров получили ранения. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения.