Скопье, 24 ноября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 24 ноября рассказал о результатах своей встречи с прокурорами, ведущими расследование ДТП на автомагистрали «Струма» в Болгарии.

Vlada.mk Буяр Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик сообщил, что опознание обожженных останков жертв ДТП по ДНК займет до семи дней. После опознания тех их отправят в Скопье.

Османи рассказал, что он встретился с семьями погибших, однако на данный момент им не разрешают смотреть на тела. Родственникам семи выживших в ДТП, проходящих лечение в госпитале имени российского хирурга Николая Пирогова, позволили навестить пациентов в качестве исключения — в связи с угрозой заражения коронавирусом посещения в болгарских госпиталях запрещены.