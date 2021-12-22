Скопье, 22 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Вечером 21 декабря на объездной трассе Визбегово, ведущей на север Скопье, сгорел автомобиль Mercedes C200. В черном транспорте средстве ехали глава экономической палаты по энергетике Горги Манасков и еще один пассажир.

vainodesositis Взрыв автомобиля

О происшествии сообщается на странице торговой палаты в социальной сети Facebook. На место происшествия немедленно подъехали пожарные. Машина сгорела за неполных три минуты. Тем не менее, и водитель, и пассажир целы и невредимы.

Напомним, ранее на трассе Струма в Болгарии произошло возгорание пассажирского автобуса, врезавшегося в заграждение. Погибли 45 человек, среди них 12 детей.