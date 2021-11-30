София, 30 ноября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Участок международного шоссе «Струма» в районе села Банско в Перникской области Болгарии, где неделю назад произошло возгорание автобуса с туристами из Северной Македонии, не является аварийной территорией и не представляет угрозы для безопасности движения. Об этом 30 ноября заявила министр регионального развития Болгарии Виолета Комитова, пишет софийская газета «Дума».

Pravovoyicentr.ru ДТП

По словам министра, в ходе тщательной проверки асфальтового покрытия, дорожной разметки и знаков никаких отклонений от государственных и международных стандартов не выявлено.

Комитова «Видимость знаков ограничения скорости даже превышает средние допустимые показатели, а заградительные сооружения расположены в соответствии с самыми суровыми инженерными требованиями».

Согласно официальной информации, таким образом, следствие окончательно исключило версию о том, что причиной трагедии на «Струме» 23 ноября могло стать плохое состояние шоссе.

В то же время стало известно, что компания «Автострады Болгарии», отвечающая за качество дорожного покрытия, будет оштрафована по причине «несвоевременного выполнения обновления дорожной разметки».

Напомним, в ночь на 23 ноября туристический автобус северомакедонской компании Besa Trans сгорел на шоссе «Струма» на Западе Болгарии. В результате погибли 46 человек, включая 12 детей, еще пятеро пассажиров получили ранения.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения.