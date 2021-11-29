Скопье, 29 ноября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Тела 45 македонцев, скончавшихся в результате возгорания туристического автобуса в Болгарии 23 ноября, вернут родным только 2 декабря. Об этом сообщили в МИД Северной Македонии 29 ноября.

Apostoloff Автомагистраль Струма, Болгария, где произошло ДТП 23 ноября

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, дата была установлена в результате коммуникации МИД с болгарским прокурором, ведущим расследование происшествия, Бориславом Сарафовым.

Останки жертв будут доставлены в аэропорт Скопье болгарским самолетом. В настоящее время продолжается опознание останков по ДНК.