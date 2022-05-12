Уголовное дело хабаровского губернатора Сергея Фургала
Процесс пошёл: начались заседания по делу экс-губернатора Сергея Фургала
Люберецкий суд 11 мая провёл первое выездное заседание по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Московском областном суде в Красногорске. Слушания проходили в открытом формате с участием коллегии присяжных заседателей, сообщает телеграм-канал «Штаб Фургала». Читайте...
12 мая 2022
На судебный процесс по делу Фургала собрали присяжных с третьего раза
Люберецкий городской суд Московской области с третей попытки завершил отбор в коллегию присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других обвиняемых в нескольких преступлениях. Читайте также: Люберецкий суд не может...
27 апреля 2022
Люберецкий суд не может отобрать присяжных для процесса над Фургалом
Люберецкий суд Московской области второй раз не смог отобрать присяжных для рассмотрения уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кандидаты отсеивались в основном по собственной инициативе ещё на стадии обсуждения условий работы, узнавая, что заседать им придется по три...
6 апреля 2022
Дело экс-губернатора Хабаровского края Фургала передано в Люберецкий суд
Уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в нескольких преступлениях, поступило в Люберецкий городской суд Московской области, сообщил на своей странице в соцсетях сын Антон Фургал. Читайте также: ОПГ экс-губернатора Фургала вменяют десять...
8 февраля 2022
Суд над фигурантами дела Фургала состоится в московских Люберцах
Суд по уголовным делам бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала всё-таки состоится не в Хабаровске — территории подсудности. Читайте также: ОПГ экс-губернатора Фургала вменяют десять эпизодов преступной деятельности «20 января прошла апелляция в Верховном суде по определению подсудности...
21 января 2022
ОПГ экс-губернатора Фургала вменяют десять эпизодов преступной деятельности
Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении участников ОПГ, созданной бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Читайте также: Дело экс-главы Хабаровского края Фургала рассмотрят в Московской области «По данным следствия, в...
14 января 2022
Скончался один из братьев экс-губернатора Сергея Фургала
В Амурской области в возрасте 55 лет скончался Юрий Фургал — брат бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает «Амурпресс». Читайте также: Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершилось О причинах смерти не уточняется. Известно, что Юрий Фургал был...
14 декабря 2021
Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершилось
Предварительное следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала окончено, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Довгия. Читайте также: Дело экс-главы Хабаровского края Фургала рассмотрят в Московской области «Сегодня нам было объявлено, что предварительное следствие...
1 декабря 2021
Дело экс-главы Хабаровского края Фургала рассмотрят в Московской области
Генпрокуратура РФ настояла на том, чтобы заседания по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводились в одном из судов Московской области. Ему также продлили арест на полгода, сообщил 12 ноября в своём аккаунте в Instagram сын экс-главы региона Антон Фургал. Читайте также...
12 ноября 2021
Генпрокуратура просит судить Фургала за пределами Хабаровска
Защита экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийства, просит рассмотреть его дело в Железнодорожном суда столицы региона. Генпрокуратура против и подала ходатайство о слушании дела Фургала в одном из судов Московской области, сообщило ТАСС. Прокурор считает...
8 ноября 2021
Обвинительное заключение по делу Фургала утверждено Генпрокуратурой РФ
Генпрокуратура РФ 27 октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и ещё трёх соучастников, сообщается на сайте ведомства. Читайте также: Следствие поставило точку в расследовании уголовного дела Фургала Фигурантов...
28 октября 2021
Следствие поставило точку в расследовании уголовного дела Фургала
Главным СУ СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений: покушениях на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным...
25 октября 2021
Следствие снова попросит продлить срок ареста бывшему губернатору Фургалу
Мосгорсуд попросит Следственный комитет РФ еще на два месяца продлить арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который обвиняется в организации убийств предпринимателей, рассмотрение ходатайства назначено на 1 октября. Об этом 29 сентября сообщил один из адвокатов бывшего чиновника...
29 сентября 2021
Регион кипел, как перегретый котёл — о Хабаровском крае после Фургала
Хабаровский край четвертый раз с 1991 года избрал губернатора региона. Жители выразили доверие назначенному президентом РФ Владимиром Путиным врио главы края Михаилу Дегтяреву. Эксперты отмечают, что Дегтярев был назначен в очень непростое для края время — регион кипел, как перегретый котёл...
24 сентября 2021
Компания, связанная с хабаровским экс-губернатором, обанкрочена
Арбитраж Хабаровского края признал банкротом компанию «Скрап Фар Ист», которая управляла активами бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала и его супруги Ларисы Стародубовой. Конкурсное производство в отношении ООО открыто на пять месяцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Конкурсным...
26 августа 2021
Нельзя давить на ИК после отказа регистрировать Фургала за ошибки — эксперт
Давление на избирательную комиссию, отказавшую в регистрации Антону Фургалу, недопустимо. Об этом заявила сегодня член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации НОМ Алёна Булгакова, комментируя ситуацию вокруг отказа окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного...
13 августа 2021
Мосгорсуд продлил арест Фургалу до 7 октября
Московский городской суд принял решение продлить срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом 5 июля сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна. Защитник рассказал, что бывшему руководителю дальневосточного региона продлили срок содержания под стражей на три...
5 июля 2021
Суд продлил арест экс-губернатора Хабаровского края
Басманный суд Москвы продлил арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении на убийство. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе суда. Срок содержания Фургала под стражей по ходатайству следствия продлён ещё на месяц, до 7 июля. Таким...
3 июня 2021
СКР применил новейшую методику при проверке показаний Фургала
Следственный комитет России впервые в своей истории применил новую методику при проверке показаний бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей. Об этом 28 мая сообщает «Коммерсантъ». Так...
28 мая 2021
«Неискренность» экс-губернатора Фургала выявил инновационный допрос
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, неискренен в своих показаниях. К такому выводу пришли эксперты по итогам инновационного психолого-лингвистического исследования, пишет 28 мая газета «Коммерсантъ». "Эксперты зарегистрировали...
28 мая 2021