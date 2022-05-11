Красногорск, 12 мая, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Люберецкий суд 11 мая провёл первое выездное заседание по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Московском областном суде в Красногорске. Слушания проходили в открытом формате с участием коллегии присяжных заседателей, сообщает телеграм-канал «Штаб Фургала».

Duma.gov.ru Сергей Фургал в бытность депутатом Госдумы

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Сергей Фургал, Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей обвиняются в убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье, а также в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского.

Уголовное дело рассматривает судья Люберецкого городского суда Геннадий Цой.

Защищают Сергея Фургала три адвоката, у остальных фигурантов по одному защитнику.

«Доказательств, что эти люди являются преступниками, нет, оценивать эти доказательства будете вы», — сказал адвокат Фургала Борис Кожемякин, обращаясь к присяжным.

Гособвинение в суде представляют три прокурора.

Перед началом заседания было объявлено, что потерпевшие и их представители заявили ходатайство о проведении процесса в их отсутствие, оно было удовлетворено.

Подсудимые выступили против такого решения и потребовали личного участия потерпевших в суде, а также просили перенести заседание, так как не ознакомились со всеми материалами дела. Суд эти просьбы отклонил.

«Я лишен возможности встречаться с адвокатами. Я не понимаю, как можно проводить процессы, если я не знаком с материалами дела. Я не знаю, о чем будет идти речь. Нарушаются мои конституционные права. Я лишен возможности защиты. Я имею право знать, в чем меня обвиняют. Но я до сих пор не знаю этого», — сказал Фургал.

Кожемякин потребовал отвода одного из присяжных заседателей — Игоря Чивирева, который, как выяснилось, является сотрудником организации, связанной с правоохранительными органами. Фургал заявил, что Чивирев обманул суд и скрыл информацию о своей деятельности — командира народных дружинников. Судья отказал в отводе присяжного. Отмечается, что и обещанной онлайн-трансляции на заседании не было.

Как сообщало ИА REGNUM, присяжные для суда по делу Фургала были отобраны с третьего раза — шесть основных заседателей и восемь запасных. Первое заседание назначено на 11 мая. Заседания будут проходить три дня в неделю — понедельник, среда, пятница.

Подсудимые своей вины не признают.