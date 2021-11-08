Хабаровск, 8 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Защита экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийства, просит рассмотреть его дело в Железнодорожном суда столицы региона. Генпрокуратура против и подала ходатайство о слушании дела Фургала в одном из судов Московской области, сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Фургал

Прокурор считает, что на решение суда Хабаровска могут повлиять обширные связи экс-главы региона. Задержание и арест Фургала сопровождались общественным волнением жителей края, напомнила сотрудник прокуратуры. Ходатайство опирается на практику кассационного суда и Европейского суда по правам человека.

Генпрокуратура также сочла необходимым продление срока ареста обвиняемых по делу Фургала вместе с их имуществом в связи с эпидемиологический ситуацией. Экс-губернатор против предлагаемых изменений.

«Ходатайство прокурора носит вымышленный, заказной и надуманный характер», — сказал Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, генпрокуратура РФ 27 октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и ещё трёх соучастников. Фигурантов дела обвиняют в убийстве, в покушение на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия и боеприпасов.