Москва, 25 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Главным СУ СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений: покушениях на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом, убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление, незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой, сообщается на сайте ведомства.

Андрей Горяинов Сергей Фургал

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По версии следствия, Фургал — организатор преступной группы, совершившей в 2004—2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Его причастность к совершению этих преступлений установлена в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми. В 2019 году тщательный анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и других участников ОПГ к преступлениям, а также об их мотивах.

Решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников. Так, с целью расширения бизнеса обвиняемый и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Приамурье, где уже такие были у Смольского. При этом он принимал металл по более высокой цене, создавая конкуренцию Сергею Фургалу.

Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в полицию. Не достигнув желаемого результата, соучастники приняли решение о физическом устранении конкурента. В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После этого ему пришлось снизить закупочные цены на металл.

Кидал гранаты Марат Кадыров, который задержан и арестован.

Позже Фургал и Мистрюков также организовали убийство Евгения Зори — его расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении железобетонного завода предпринимателя. Поводом послужила неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта сторон из-за судебных разбирательств с заводом.

Исполнителем этого преступления был также член ОПГ Андрей Палей, который находится под стражей и обвиняется в убийстве двух и более лиц. При этом, чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил его.

После убийства Зори Фургал, Мистрюков и Булатов задерживались в качестве подозреваемых, так как имевшийся между ними конфликт был очевиден для всех. Однако в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств для привлечения к уголовной ответственности.

Вместе с тем своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Олег Булатов. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей. Булатов был расстрелян возле своего дома, где его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор после прозвучавших выстрелов. От полученных ранений он скончался на месте.

Остальным участникам организованной преступной группы: Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову, Андрею Палей предъявлены обвинения в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях.

Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности.

«В ходе расследования уголовного дела Фургал сообщал о давлении со стороны следствия и указывал, что следствие пытается склонить его к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве. Подобные заявления не имеют под собой реальных оснований и расценены следствием как попытки обвиняемого затянуть срок предварительного расследования по уголовному делу, привлечь к себе внимание и дискредитировать работу следователей», — добавили в СУ СКР.

Уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, следственный комитет России впервые в своей истории применил новую методику при проверке показаний Сергея Фургала.

Следователи в присутствии адвоката задавали Фургалу вопросы по материалам дела, сам допрос записывался на видео. После этого запись пропустили через две программы.

В начале июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву.