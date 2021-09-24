Хабаровск, 24 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Хабаровский край четвертый раз с 1991 года избрал губернатора региона. Жители выразили доверие назначенному президентом РФ Владимиром Путиным врио главы края Михаилу Дегтяреву. Эксперты отмечают, что Дегтярев был назначен в очень непростое для края время — регион кипел, как перегретый котёл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев

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«Общество и власти были разобщены. За прошедший год Михаил Дегтярев уже консолидировал силы. Он обнулил имевшиеся конфликты. Он воздержался от поддержки той или иной стороны, а стал губернатором-арбитром. Я думаю, что когда после выборов политизация общественных процессов в Хабаровском крае значительно снизится, иссякнет поток негатива, конспирологических версий, вбросов и так далее, общество успокоится. Уверен, что Дегтяреву удастся на этом фоне «зажечь» жителей проектами по развитию региона», — прокомментировал итоги выборов ИА «Хабаровский край сегодня» политолог Павел Наливайко.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев избавился от приставки «врио» — 24 сентября ему вручили удостоверение об избрании губернатором региона.