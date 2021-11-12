Хабаровск, 12 ноября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ настояла на том, чтобы заседания по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводились в одном из судов Московской области. Ему также продлили арест на полгода, сообщил 12 ноября в своём аккаунте в Instagram сын экс-главы региона Антон Фургал.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Фургал

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«Чуда не произошло. Рассматривать дело по моему отцу Фургалу Сергею Ивановичу будут в суде Московской области. Так же продлён арест ещё на полгода», — написал Антон Фургал.

Продлить срок ареста Сергея Фургала генпрокуратура сочла необходимым в связи с эпидемиологический ситуацией. За пределами Хабаровского края дело будут рассматривать для того, чтобы обширные связи экс-главы региона не могли повлиять на решение суда. Сам экс-губернатор и его защитники выступали против таких предложений представителей прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, генпрокуратура РФ 27 октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и ещё трёх соучастников. Фигурантов дела обвиняют в убийстве, в покушение на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия и боеприпасов.