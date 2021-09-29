Москва, 29 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Мосгорсуд попросит Следственный комитет РФ еще на два месяца продлить арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который обвиняется в организации убийств предпринимателей, рассмотрение ходатайства назначено на 1 октября. Об этом 29 сентября сообщил один из адвокатов бывшего чиновника Михаил Карапетян.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Фургал

«В Московский городской суд поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении нашего подзащитного. Судебное заседание назначено на 1 октября», — приводит его слова ТАСС.

Также адвокат добавил, что следствие попросит продлить срок ареста еще на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что арбитраж Хабаровского края признал банкротом компанию «Скрап Фар Ист», которая управляла активами бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала и его супруги Ларисы Стародубовой.