Хабаровск, 26 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Арбитраж Хабаровского края признал банкротом компанию «Скрап Фар Ист», которая управляла активами бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала и его супруги Ларисы Стародубовой. Конкурсное производство в отношении ООО открыто на пять месяцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсным управляющим была утверждена Альбина Рожнева из союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Отчёт арбитражного управляющего будет заслушан 17 января 2022 года.

Инициатором банкротства стало АО «МСП Банк». Общий размер требований кредиторов, включенных в реестр кредиторов на дату проведения первого собрания, составил 497 126 239,82 рубля.

ООО «Скрап Фар Ист», принадлежащее Георгию Гельферу и Артёму Михееву, выступало управляющей компанией для двух фирм семьи экс-губернатора.

Напомним, Сергея Фургала задержали в июля 2020 года. Он стал фигурантом уголовного дела и покинул губернаторский пост в связи с утратой доверия. После этого в компаниях, аффилированных с семьей Фургала, начались проблемы. В частности, к ним были поданы финансовые иски на крупные суммы.

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