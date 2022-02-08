Люберцы, Московская область, 8 февраля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в нескольких преступлениях, поступило в Люберецкий городской суд Московской области, сообщил на своей странице в соцсетях сын Антон Фургал.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

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Дата предварительного судебного заседания пока не назначена.

Защита Фургала будет настаивать на проведении открытых судебных заседаний.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель СКР Александр Бастрыкин 14 января сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении участников ОПГ, созданной Сергеем Фургалом.

20 января прошла апелляция в Верховном суде по определению подсудности. Верховный суд признал законным направление дела Сергея Фургала и других фигурантов в Люберецкий суд Московской области.

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