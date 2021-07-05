Обрушение СКК «Петербургский»
Вынесен приговор по делу о смертельном обрушении СКК «Петербургский»
Завершён судебный процесс по уголовному делу об обрушении 31 января 2020 года спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» и гибели рабочего. Вынесенный приговор в отношении троих подсудимых не предусматривает реальных сроков заключения. Фигурантами дела по части 2 статьи 216 УК РФ...
5 июля 2021
Дело об обрушении СКК в Петербурге рассмотрят в особом порядке
Уголовное дело об обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» и гибели рабочего 31 января 2020 года рассмотрят в особом порядке. Процесс назначен на 20 мая 2021 года. Как сообщает 26 апреля издание 78.ru, сегодня суд отказал обвиняемым в удовлетворении ходатайства о примирении...
26 апреля 2021
Главгосэкспертиза одобрила проект «СКА Арены» в Петербурге
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект новой ледовой арены в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в компании-концессионере «СКА Арена». Напомним, площадку собираются построить на юге города на месте снесенного в 2020 году СКК «Петербургский». Генеральным...
1 марта 2021
Дело об обрушении СКК «Петербургский» и гибели рабочего поступило в суд
В Московский районный суд Петербурга поступило уголовное дело об обрушении СКК «Петербургский» и гибели рабочего Матвея Кучерова. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть...
18 февраля 2021
Утверждено обвинение по делу о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге
В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту гибели рабочего во время демонтажа СКК «Петербургский» в январе 2020 года. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ведомства. Фигурантами уголовного дела являются исполнительный директор...
4 февраля 2021
Родные погибшего при сносе СКК «Петербургский» требуют 16 млн рублей
Семья погибшего при сносе СКК «Петербургский» монтажника Матвея Кучерова требует 16 млн рублей компенсации с компании «Техснаб», которая осуществляла снос спортивно-концертного комплекса. Житель Карелии Кучеров погиб под обломками обрушившейся кровли, которую 31 января 2020 года в спешном порядке...
29 января 2021
Названы вероятные виновники гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге
Троим сотрудникам подрядной организации ООО «Техснаб» предъявлено обвинение по громкому уголовному делу о гибели человека в результате обрушения здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». Напомним, СКК «Петербургский» советской постройки, против сноса которого выступали...
27 января 2021
На реконструкцию обрушенного СКК «Петербургский» выдали разрешение
В северной столице Госстройнадзор выдал разрешение на первый этап реконструкции обрушенного СКК «Петербургский». Бумагу получила компания «СКА Арена», которая будет заниматься проектом вместе со структурами бизнесмена Геннадия Тимченко. На данный момент концессионер получил разрешение на...
6 июля 2020
У снесенного СКК «Петербургский» срубят 146 деревьев, еще 111 пересадят
Архитекторы показали проект сквера, который возникнет вокруг новой ледовой арены, которую собираются возвести на месте обрушенного СКК «Петербургский». Как сообщили ИА REGNUM представители застройщика, там собираются посадит более 5 тыс. деревьев и кустарников. Однако сначала придется вырубить...
10 июня 2020
Петербург не станет выделять 10 млрд рублей на проект СКК в 2020 году
Северная столица не будет в 2020 году платить все 10 млрд рублей по концессионному соглашению о реконструкции СКК «Петербургский», которым занимаются структуры бизнесмена Геннадия Тимченко. Об этом сообщил 20 мая вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов на заседании городского парламента...
20 мая 2020
Депутат требует разорвать концессию на реконструкцию СКК «Петербургский»
Беспартийный депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник в связи с пандемией коронавируса считает целесообразным отказаться от амбициозных и дорогостоящих городских проектов, чтобы направить средства на поддержку граждан и экономики. С таким предложением он обратился к...
27 апреля 2020
Глава компании «СКА Арена» ушел в «Стройтрансгаз»
У компании-инвестора «СКА Арена», которая занимается проектом нового ледового стадиона на месте бывшего СКК «Петербургский», сменился генеральный директор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании. Новым генеральным директором назначен заместитель руководителя Алексей Флегантов. Прежний...
24 апреля 2020
Работы по возведению новой арены на месте СКК «Петербургский» сворачивают
В Петербурге инвестор приостанавливает работы на месте снесённого СКК «Петербургский», где собирались возвести новую арену для чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом ИА REGNUM стало известно 3 апреля из осведомленного источника. Новый ледовый дворец собирались построить к весне 2023 года...
3 апреля 2020
Смольный проверяет сообщения о горении мусора у бывшего СКК
Власти Петербурга начали расследовать сообщения о возгорании мусора на площадке у места разбора завалов бывшего СКК «Петербургский» в Московском районе. Об этом заявил 10 марта заместитель председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Александр...
10 марта 2020
Судьба рухнувшего СКК «Петербургский» была предрешена — мнение
Кровлю СКК «Петербургский» готовили к заведомой аварии изнутри за месяц до сноса. Такое мнение в петербургском Заксобрании высказал 28 февраля депутат от КПРФ, экс-председатель совета директоров стройкомпании «Лидер Групп» Александр Рассудов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, СКК...
28 февраля 2020
В Петербурге отказались проводить парламентское расследование сноса СКК
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга большинством голосов «Единой России» отказались запускать парламентское расследование обстоятельства сноса СКК «Петербургский», при обрушении которого 31 января погиб рабочий. Решение было принято на заседании комитета Заксобрания по...
28 февраля 2020
Гибель СКК взывает к сохранению сталинской и позднесоветской архитектуры
Неумелый демонтаж СКК «Петербургский», который привёл к обрушению здания и гибели человека, ставит вопрос о необходимости сохранить уникальные объекты поздней советской архитектуры и сталинской эпохи. Об этом заявили градозащитники в среду, 19 февраля, на пресс-конференции в Петербурге, передает...
19 февраля 2020
ИКОМОС требует воссоздать в Петербурге разрушенный СКК
Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) обратился с открытым письмом с требованием воссоздать разрушенное здание СКК «Петербургский», сообщает корреспондент ИА REGNUM. По мнению авторов документа, при сносе здания советской постройки были совершены...
19 февраля 2020
В Петербурге опасаются повторения судьбы СКК для «Пулково» и вокзалов
Градозащитники Петербурга опасаются повторения печальной судьбы рухнувшего СКК «Петербургский» архитектурными ансамблями того же советского периода. Речь идет о первом терминале аэропорта «Пулково», Финляндском железнодорожном и Морском вокзалах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил...
19 февраля 2020
В Заксобрании Петербурга грозят парламентским расследованием сноса СКК
Одиннадцать депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга потребовали провести парламентское расследование обстоятельств обрушения СКК «Петербургский», при котором 31 января погиб рабочий. Документ передан председателю комитета ЗакСа по законодательству Денису Четырбоку, передает...
12 февраля 2020