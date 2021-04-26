Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Уголовное дело об обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» и гибели рабочего 31 января 2020 года рассмотрят в особом порядке. Процесс назначен на 20 мая 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» в день обрушения

Как сообщает 26 апреля издание 78.ru, сегодня суд отказал обвиняемым в удовлетворении ходатайства о примирении сторон и прекращении уголовного дела. Обвиняемые просили прекратить дело в связи с примирением сторон в счёт назначения судебного штрафа, однако суд решил рассмотреть дело по существу предъявленных обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами дела по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть человека») стали глава привлеченной к сносу СКК компании-субподрядчика «Техснаб» Сергей Акименко и производители работ Николай Иванов и Дмитрий Смирнов. Свою вину они признали на этапе следствия, поэтому стало возможным рассмотрение дела в особом порядке.

Следствие полагает, что Акименко приказал Иванову начать демонтаж СКК «при отсутствии подготовительных мероприятий». В итоге работники не прошли нужные обучение и подготовку в области охраны труда. Иванов и Смирнов допустили погибшего впоследствии Матвея Кучерова к работам в опасных условиях, когда приказали срезать ванты на высоте 40 метров без организационно-технологической документации на работы, указывает следствие.

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Сначала работники находились в монтажных люльках, но по ходу дела Смирнов по рации дал указание Кучерову покинуть люльку и продолжить работу непосредственно с кровли СКК. В итоге после спила Матвеем Кучеровым очередного держащего кровлю ванта здание рухнуло, утянув за собой рабочего, который погиб на месте.