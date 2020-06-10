Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Архитекторы показали проект сквера, который возникнет вокруг новой ледовой арены, которую собираются возвести на месте обрушенного СКК «Петербургский». Как сообщили ИА REGNUM представители застройщика, там собираются посадит более 5 тыс. деревьев и кустарников. Однако сначала придется вырубить имеющиеся деревья, указывает концессионер «СКА Арена».

«СКА Арена» Концепция сквера у СКК

«В рамках производства работ потребуется снос 146 деревьев, пересадка которых невозможна или не целесообразна в силу их состояния, еще 111 деревьев будут пересажены в границах Московского района. Еще 101 дерево (28 сосен и 73 клена, расположенные вдоль проспекта Юрия Гагарина) не попадет в зону производства работ и будет сохранено», — пояснили в компании. Общая стоимость работ по парку составит не менее 500 млн рублей, утверждают в «СКА Арене».

Компания уже выплатила в бюджет Петербурга 80,6 млн рублей на восстановление этих зеленых насаждений, расположенных на участке строительства. Такой счет концессионеру выставил городской комитет по благоустройству после обследования площадки специалистами.

Как утверждает инвестор, к маю 2023 года на участке площадью 12 га будет создан «полноценный парк с фестивальной зоной, различными спортивными площадками, велосипедными и роликовыми дорожками, скейтпарком, теннисными кортами, ледовым катком и футбольным полем». Судя по рабочему варианту концепции новой парковой зоны, значительная часть площади вокруг СКК будет заасфальтирована или выложена плиткой.

«СКА Арена» Концепция сквера у СКК

«Сейчас идет проработка общей концепции рекреационной зоны, проводятся консультации с зарубежными ландшафтными архитекторами, разработан дендроплан и ведутся переговоры с питомниками, поставщиками растений и деревьев. Всего в новом парке будет высажено 5314 деревьев и кустарников различных пород. Парк будет работать для жителей и гостей города круглый год в открытом режиме», — сообщили в компании.

Читайте также: Петербург не станет выделять 10 млрд рублей на проект СКК в 2020 году

Напомним, СКК «Петербургский» в Московском районе, против сноса которого выступали градозащитники и архитекторы, обрушился во время демонтажа крыши 31 января 2020 года. При этом погиб рабочий, возбуждено уголовное дело. Согласно конкурсной документации, на этом месте появится новая ледовая арена на 21,5 тыс. зрителей, она должна быть готова к маю 2023 года. Софинансировать проект собирается «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко, одним из основных проводников проекта стал другой предприниматель, вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг.