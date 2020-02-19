Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) обратился с открытым письмом с требованием воссоздать разрушенное здание СКК «Петербургский», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Часть обрушенного СКК

По мнению авторов документа, при сносе здания советской постройки были совершены «грубейшие нарушения законодательного характера» и проявлена «абсолютная, преступная безграмотность».

«Сейчас имеются реальные технические возможности воссоздания конструкции по сохранившейся документации СКК, в сроки меньшие, чем осуществление новой конструкции по документации, разработка которой еще не начата», — пояснил журналистам в среду историк архитектуры, член Совета СПб отделения ИКОМОС Александр Кречмер.

Кроме того, по мнению специалистов, стоимость воссоздания СКК не дороже разработки и осуществления нового проекта, поскольку изначально проект СКК был разработан и продуман в целях экономии.

«Представители строительного блока готовы поддержать процесс восстановления основной конструкции в новом проект СКК с участием высококвалифицированных специалистов», — отметил спикер.

Напомним, СКК обрушился на 80% в ходе неудачной попытки демонтажа 31 января текущего года. При этом погиб рабочий-сварщик.