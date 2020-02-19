ИКОМОС требует воссоздать в Петербурге разрушенный СКК
Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) обратился с открытым письмом с требованием воссоздать разрушенное здание СКК «Петербургский», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению авторов документа, при сносе здания советской постройки были совершены «грубейшие нарушения законодательного характера» и проявлена «абсолютная, преступная безграмотность».
«Сейчас имеются реальные технические возможности воссоздания конструкции по сохранившейся документации СКК, в сроки меньшие, чем осуществление новой конструкции по документации, разработка которой еще не начата», — пояснил журналистам в среду историк архитектуры, член Совета СПб отделения ИКОМОС Александр Кречмер.
Кроме того, по мнению специалистов, стоимость воссоздания СКК не дороже разработки и осуществления нового проекта, поскольку изначально проект СКК был разработан и продуман в целях экономии.
«Представители строительного блока готовы поддержать процесс восстановления основной конструкции в новом проект СКК с участием высококвалифицированных специалистов», — отметил спикер.
Напомним, СКК обрушился на 80% в ходе неудачной попытки демонтажа 31 января текущего года. При этом погиб рабочий-сварщик.