Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Неумелый демонтаж СКК «Петербургский», который привёл к обрушению здания и гибели человека, ставит вопрос о необходимости сохранить уникальные объекты поздней советской архитектуры и сталинской эпохи. Об этом заявили градозащитники в среду, 19 февраля, на пресс-конференции в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM СКК Петербургский после обрушения

Напомним, 31 января 2020 года небольшая бригада рабочих приступила к разбору крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», на месте которого решено возвести новый ледовый дворец. Во время демонтажа вантов мембранная металлическая крыша сооружения обрушилась, утянув за собой одного из рабочих. Вместе с крышей рухнуло и 80% стен здания. Сейчас на месте СКК продолжается разбор завалов. По факту ЧП органами СКР расследуется уголовное дело.

Произошедшее шокировало петербуржцев и возмутило градозащитников, которые длительное время пытались отменить снос сооружения 1979 года постройки и добиться его капитального ремонта. По мнению специалистов, здание СКК гармонично замыкало собой перспективу эспланады Московского парка Победы и было неотъемлемой частью паркового ансамбля. Снос СКК градозащитники называют символичным происшествием. Здание рухнуло ровно через 40 лет после приемки его в эксплуатацию.

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«Сама архитектура (СКК) является уникальной, но одной из главных его достопримечательностей была мембрана, которая вошла в перечень уникальных современных сооружений всего мира», — заявил президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов.

По его словам, в беседе чиновники его постоянно спрашивали, зачем градозащитники «цепляются за эти ребрышки», это недопонимание и стало причиной сноса и гибели архитектурного объекта.

В свою очередь, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Святослав Гайкович отметил, что заявление о том, что сооружение рухнуло из-за своей ветхости, — ложь.

«Это беспардонная ложь, абсолютная неправда. Оно рухнуло из-за своих позитивных качеств — это гениальное сооружение выдерживало уничтожение при 10% основы. Само оно рухнуло при уничтожении 20% опор», — подчеркнул Гайкович.

Он также отметил, что сооружение могло выдержать террористический акт и не должно было сложиться. Обрушение произошло из-за неправильной разборки — до сих пор специалисты не видели документации по демонтажу.

Что касается ржавчины, о которой говорилось в экспертизе, на основании которой и были начаты работы, то она не была критичной и появилась из-за безобразной эксплуатации. Также не она стала причиной обрушения, вся ответственность за произошедшее лежит только на неверном подходе к разбору объекта, уверен Гайкович.

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Заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов отметил, что в 2009 году был создан список советских объектов, которые необходимо включить в реестр архитектурных памятников.

Для этого объектам должно исполниться 40 лет с момента их ввода в эксплуатацию. В конце 2019 года СКК как раз достиг этого срока и мог быть включен в реестр. Однако комитет по охране памятников (КГИОП) градозащитникам в этом отказал, сославшись на то, что работы по отделке и введению в эксплуатацию были завершены в 1980 году, тогда же в СКК и прошло первое массовое мероприятие.

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В свою очередь, историк архитектуры, член Совета СПб отделения ИКОМОС Александр Кречмер указал на тот факт, что в Петербурге существует проблема выявления новых объектов культурного наследия. Эксперт выразил опасение, что участь СКК может разделить и Финляндский вокзал, который в 1970-е пережил капитальную реконструкцию с разбором стен, и Морской вокзал, а также ансамбль выставочного городка в Гавани — «Ленэкспо» и первый терминал аэропорта «Пулково».

"Теперь мы прекрасно понимаем, почему КГИОП имеет такую позицию по непринятию вновь выявленных памятников позднесоветской архитектуры. Эти объекты надо спасать», — резюмировал он.