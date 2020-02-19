Санкт-Петербург, 19 февраля, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Градозащитники Петербурга опасаются повторения печальной судьбы рухнувшего СКК «Петербургский» архитектурными ансамблями того же советского периода. Речь идет о первом терминале аэропорта «Пулково», Финляндском железнодорожном и Морском вокзалах.

Дарья Драй ИА REGNUM Советский терминал аэропорта «Пулково»

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил историк архитектуры, член совета петербургского отделения Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS, ИКОМОС) Александр Кречмер.

По его словам, все эти сооружения были приняты около 40 лет назад на баланс, срок этот подходит к концу, что означает надвигающуюся угрозу уничтожения.

«Уже давно существуют планы реконструкции «Пулково», Финляндского и Морского вокзалов. Эти объекты надо спасать. Специалисты давно ведут составление списка таких объектов, с 2009 года», — отметил спикер.

В февраля активисты подали списки в комитет по охране памятников (КГИОП), но ответа пока так и не получили, срок обратной связи по закону предусмотрен в 90 дней.

Напомним, СКК на 80% рухнул во время попытки демонтажа днем 31 января 2020 года. При этом погиб рабочий.