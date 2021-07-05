Санкт-Петербург, 5 июля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Завершён судебный процесс по уголовному делу об обрушении 31 января 2020 года спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» и гибели рабочего. Вынесенный приговор в отношении троих подсудимых не предусматривает реальных сроков заключения.

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» после обрушения

Фигурантами дела по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть человека») стали глава привлеченной к сносу СКК компании-субподрядчика «Техснаб» Сергей Акименко и производители работ Николай Иванов и Дмитрий Смирнов. Свою вину они признали на этапе следствия, поэтому стало возможным рассмотрение дела в особом порядке.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Московский районный суд назначил каждому из виновных наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. «Суд взыскал с Акименко, Иванова, Смирнова по 900 000 рублей, с каждого», — добавили в судебной пресс-службе.

Напомним, по данным следствия, Акименко поручил Иванову начать демонтаж СКК без необходимых подготовительных мероприятий. Привлеченные работники не прошли обучение и подготовку в области охраны труда. Иванов и Смирнов допустили людей к работам в опасных условиях на высоте 40 метров без организационно-технологической документации на работы.

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Сначала работники находились в монтажных люльках, но затем один из рабочих Матвей Кучеров получил указание покинуть люльку и продолжить работу по срезанию вантов, державших крышу здания, непосредственно с кровли СКК. В итоге после спила очередного держащего кровлю ванта крыша и всё здание обрушились, утянув за собой рабочего, который погиб на месте.

Добавим, в настоящее время на месте уничтоженного СКК идёт строительство нового ледового дворца «СКА Арена».