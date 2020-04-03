Санкт-Петербург, 3 апреля, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Петербурге инвестор приостанавливает работы на месте снесённого СКК «Петербургский», где собирались возвести новую арену для чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом ИА REGNUM стало известно 3 апреля из осведомленного источника.

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» после обрушения, 31.01.2020

Новый ледовый дворец собирались построить к весне 2023 года, однако в текущей экономической обстановке инвестор предпочел свернуть работы. На какой именно срок, и будет ли проект реализован в принципе — источник спрогнозировать затруднился.

Софинансировать проект собирались ООО «СКА Арена» и «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, на его реализацию должно было уйти порядка 25 млрд рублей, петербургский бюджет собирался выделить 10 млрд из этой суммы.

ООО «СКА Арена» намеревалось построить в Северной столице самую большую ледовую площадку в Европе. Градозащитники, депутаты Заксобрания и Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) обращались к властям в связи с разрушением СКК «Петербургский» как образчика советской инженерной мысли.

Напомним, здание СКК 1979 года постройки в Московском районе Петербурга обрушилось во время спешного демонтажа кровли 31 января 2020 года, в результате чего погиб рабочий Матвей Кучеров.

В связи с тем, что чемпионат мира по хоккею 2020 года отменен из-за коронавирусной пандемии, оказались под вопросом сроки и места проведения последующих мировых первенств, в том числе в Петербурге.