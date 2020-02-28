Санкт-Петербург, 28 февраля, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга большинством голосов «Единой России» отказались запускать парламентское расследование обстоятельства сноса СКК «Петербургский», при обрушении которого 31 января погиб рабочий. Решение было принято на заседании комитета Заксобрания по законодательству в пятницу, 28 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» после обрушения

На заседании представитель Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что его ведомство не получало никаких уведомлений о сносе кровли СКК, но этого по закону и не требовалось, потому что обрушение аварийных конструкций производитель работ может выполнять без согласования. Экспертиза об аварийности кровли тоже имеется у инвестора — ООО «СКА Арена».

Представитель «СКА Арены» уточнил корреспонденту ИА REGNUM, что никаких уведомлений в органы власти компания в тот момент и не собиралась подавать. Только когда «СКА Арена» перешла бы ко второму этапу демонтажа СКК — сносу стен, тогда бы она и запросила согласование. Однако вместо этого в день начала демонтажа кровли рухнула большая часть всего здания.

Заседание о возможном парламентском расследовании проигнорировал глава городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев вопреки приглашению депутатов. Представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков объяснил, что поговорил с Григорьевым, и тот, похоже, считает, что уже достаточно выступал по этому вопросу. Вице-губернатор Максим Соколов тоже не присутствовал на заседании — он находится в Новосибирске.

«Это было, по сути, двойное убийство, в моем понимании. Тот, кто пытается уйти от этого вопроса, я считаю, он в какой-то степени соучастник. Мы должны разобраться, как такое вообще могло произойти в нашем городе. Как такое может быть, что органы власти ни при чем. Я считаю, что они, конечно же, при чем», — заявил один из членов инициативной группы по запуску парламентского расследования Максим Резник (фракция «Партии роста»).

Помимо него требование подписали представители КПРФ Ольга Ходунова, Александр Рассудов, Ирина Иванова, члены фракции «Яблока» Борис Вишневский, Михаил Амосов, представители фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, «эсеры» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров. Ни одной подписи единоросса или представителя ЛДПР под документом не было.

Александр Рассудов заявил, что причиной сноса СКК стала «системная ложь и лукавство», так как, на его взгляд, судьба уникального здания, которое градозащитники пытались включить в реестр культурного наследия, была предопределена заранее. «Возьмем условия концессионного соглашения: ложь была заложена изначально, где термин реконструкция расшифровывался почему-то как демонтаж и замена несущих конструкций. Слова «демонтаж» в федеральном законе никогда не было. Вся эта ложь была инспирирована на самом старте», — заявил Рассудов.

Борис Вишневский указал на странное совпадение, что комитет по охране памятников назвал дату — 31 января 2020 года — как момент, когда градозащитники могут вновь попытаться потребовать внести СКК в реестр памятников. И именно в этот день начался внезапный демонтаж кровли, который привел к обрушению. «Не бывает таких совпадений. Очень торопились, чтобы потом сказать: «Ничего не знаем, это не памятник», — заявил Вишневский.

На заседании в Заксобрании представитель комитета по охране памятников (КГИОП) указала, что к 31 января с комитетом снос не согласовывался, но ведомство, насколько ей известно, все равно ничего не смогло бы сделать. Она также не смогла ответить, почему заявители Вишневский и Рассудов так и не получили ответов на предыдущие свои заявки о включении СКК в список памятников, который глава КГИОП Сергей Макаров якобы отправил еще 22 января. «Почту России» мы, к сожалению, не пригласили», — заметил на это единоросс Денис Четырбок.

Некоторое «лукавство» в действиях чиновников нашел даже единоросс Сергей Купченко. Однако он не увидел причин для проведения расследования: по его мнению, все ответы были уже получены на заседании.

Аналогичное мнение высказал и председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. Он признал, что скорбит о гибели сварщика Матвея Кучерова, но сделать депутаты с этим ничего не могут. «Была спешка, были не соблюдены требования безопасности. Но мы не можем вторгаться в исключительную компетенцию следственных органов», — заявил Четырбок.

«Нет таких оснований для проведения парламентского расследования, как «лукавство» или «ложь», — считает единоросс. Заметим, представитель «СКА Арены» указал, что, насколько понимают в компании, СК РФ расследует именно гибель рабочего, а не сами причины, по которым спорткомплекс попал под снос.

В результате силами депутатов «Единой России» комитет Законодательного собрания по законодательству решил, что достаточных оснований для парламентского расследования обрушения СКК «Петербургский» не имеется.