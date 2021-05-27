ЧП в иркутском ТРЦ «КомсоМОЛЛ»
За пожар и опалённых детей в иркутском ТЦ «Комсомолл» ответили трое
Октябрьский районный суд Иркутска отправил в колонию организаторов научного шоу в ТРК «Комсомолл», от которого пострадали дети. Подробности 27 мая сообщает сайт прокуратуры Иркутской области. Суд признал директора, технического директора и работника организации виновными в инкриминируемых им...
27 мая 2021
За пожар и опалённых детей в иркутском ТЦ «Комсомолл» ответят трое
Сотрудники научно-развлекательного центра «Гравитация», которые летом 2018 года проводили химические опыты и опалили детей в иркутском ТЦ «Комсомолл», обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не...
22 октября 2019
Отец одного из детей, обгоревших в ТЦ Иркутска, защищает аниматоров
ЧП с детьми, получившими ожоги в иркутском ТЦ «Комсомолл», произошло при участии не подготовленных должным образом аниматоров. О том, что химические опыты в ходе представлений показывал 16-летний житель Иркутска, трудоустроенный на работу неофициально, сообщила ИА «ИркутскМедиа» мать одного из...
4 июня 2018
Развлекательный центр в Иркутске прекратил работу после ЧП с детьми
В Иркутске приостановлена деятельность научно-развлекательного центра «Гравитация», где из-за взрыва получили ожоги дети. Сообщение об этом опубликовано на сайте центра. «Деятельность центра приостановлена. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении. О сроках возобновления работы центра не...
3 июня 2018
Иркутск показал: проверки после «Зимней вишни» не дали эффекта
ЧП в торгово-развлекательном центре в Иркутске показало, что уроки «Зимней вишни» не были выучены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. На сей раз ЧП — это скорее ответственность сотрудников научно-развлекательного центра, нежели...
1 июня 2018
В Иркутске двое детей сгорели в запертом доме
День защиты детей в Иркутске ознаменован ещё одним трагическим событием. Двух погибших детей спасатели обнаружили в жилом доме на улице Дальневосточной, где сегодня днём, 1 июня, произошёл сильный пожар, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, сообщение о том...
1 июня 2018
В МЧС назвали причину ЧП с обожжёнными детьми в Иркутске
В иркутский ТЦ «Комсомолл», где сегодня получили ожоги восемь детей, пожарные прибыли спустя через три минуты после вызова. Они обнаружили, что системы оповещения в здании не были включены, а эвакуация персонала и посетителей не проводилась, сообщили в ГУ МЧС РФ по Иркутской области. По данным...
1 июня 2018
Вспышка. Паника. Обнародовано видео с моментом взрыва в ТЦ Иркутска
Дети, пострадавшие в иркутском ТЦ «Комсомолл», получили ожоги молниеносно. На кадрах с камеры наружного наблюдения, опубликованных в социальных сетях, видно, что помещение, в котором ведущие показывали детям химические опыты, — небольшая отгородка без окон с двумя выходами. Именно возле них...
1 июня 2018
По факту ЧП в торговом центре Иркутска возбуждено уголовное дело
Следователями СКР возбуждено уголовное производство по факту возгорания в иркутском торговом центре, в результате которого ожоги получили восемь детей. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба Следственного управления ведомства по Иркутской области. Отмечается, что на месте инцидента работает...
1 июня 2018
Задержаны первые подозреваемые по делу о пожаре в иркутском ТРЦ
Задержан технический директор компании, организовавшей опасное представление, в результате которого в иркутском торговом центре получили ожоги восемь детей. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области. По предварительным данным, 1 июня в ТРЦ «Комсомолл»...
1 июня 2018
«Дохимичились»: подробности ЧП с обгоревшими детьми в Иркутске
Научно-познавательные опыты, проводимые для детей в иркутском ТЦ «Комсомолл», являлись весьма небезопасным мероприятием. Это подтвердил один из бывших сотрудников торгового центра, который ранее занимался демонстрацией этого шоу, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ожоги разной степени тяжести...
1 июня 2018
В иркутском МЧС сообщили о причинах пожара в ТРЦ «КомсоМОЛЛ»
К пожару и термически ожогам восьмерых детей привело воспламенение газовоздушной смеси, которую применяли организаторы детского праздника в ТРЦ «КомсоМОЛЛ», сообщила 1 июня пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. «По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что при...
1 июня 2018
В День защиты детей иркутские экспериментаторы чуть не сожгли группу ребят
Организаторы шоу в «детской лаборатории» иркутского ТРЦ «КомсоМОЛЛ» устроили «представление», после которого восемь детей с термическими ожогами попали в больницы, инцидент произошел 1 июня, в Международный день защиты детей. Пресс-секретарь Минздрава Иркутской области Равиля Фаттахова сообщила...
1 июня 2018
Несколько детей получили ожоги в иркутском ТЦ «Комсомолл»
Более 1,5 тыс. посетителей ТЦ «Комсомолл» эвакуировали сегодня, 1 июня, в Иркутске. Пострадавшими стали несколько детей, которые пришли с родителями на мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В социальных сетях сообщается, что причиной ЧП стало несоблюдение...
1 июня 2018