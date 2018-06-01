Иркутск, 1 июня, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Задержан технический директор компании, организовавшей опасное представление, в результате которого в иркутском торговом центре получили ожоги восемь детей. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

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По предварительным данным, 1 июня в ТРЦ «Комсомолл» города Иркутска проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов. Экскурсоводы для их проведения использовали жидкий азот, электричество и химреактивы.

«Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего за врачебной помощью обратились восемь детей от пяти до 13-ти лет, все они были доставлены в городскую клиническую больницу №3, где пострадавшим была оказана неотложная помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В настоящее время задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении.