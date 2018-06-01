Иркутск, 1 июня, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Более 1,5 тыс. посетителей ТЦ «Комсомолл» эвакуировали сегодня, 1 июня, в Иркутске. Пострадавшими стали несколько детей, которые пришли с родителями на мероприятие, посвящённое Дню защиты детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеокадров эвакуации Эвакуация посетителей из ТЦ «Комсомолл» в Иркутске

В социальных сетях сообщается, что причиной ЧП стало несоблюдение техники безопасности при проведении детьми опытов. Но в ГУ МЧС РФ по Иркутской областиirk.ru уточнили, что ожоги дети получили не в результате пожара — опыты были химическими, открытого возгорания не было.

По сведениям министерства здравоохранения региона, пострадали до восьми детей, точное количество уточняется.