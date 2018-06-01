Иркутск, 1 июня, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Научно-познавательные опыты, проводимые для детей в иркутском ТЦ «Комсомолл», являлись весьма небезопасным мероприятием. Это подтвердил один из бывших сотрудников торгового центра, который ранее занимался демонстрацией этого шоу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеокадров эвакуации Эвакуация посетителей ТЦ «Комсомолл» в Иркутске

Ожоги разной степени тяжести, полученные сегодня, 1 июня, несколькими детьми, пришедшими в ТЦ на праздник по случаю Дня защиты детей, оставила воспламенившаяся жидкость. Дети выбегали обожженные и кричали от боли, рассказывают очевидцы произошедшего в соцсетях.

Собеседник babr24.com подтвердил, что для ведущего риск получить ожог при проведении опытов был достаточно высоким, а что касается детей, то по правилам они должны сидеть в зале и не подходить без его разрешения.

«Я думаю, что в этой ситуации либо ведущий шоу не углядел, либо дети не послушались», — предположил бывший работник ТЦ. Ранее работая ведущим этого шоу, он озвучил наблюдение, что одному человеку сложно уговорить детей сидеть на месте, а родители или сопровождающие их часто вообще не обращают внимания на поведение маленьких посетителей.

Напомним, ожоги посетители ТЦ «Комсомолл» получили в развлекательном центе, где в тот момент проводились химические опыты. Из-за ЧП пришлось эвакуировать также 1,5 тысячи посетителей ТЦ. Прокуратура проводит проверку.