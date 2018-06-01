Москва, 1 июня, 2018, 18:06 — ИА Регнум. ЧП в торгово-развлекательном центре в Иркутске показало, что уроки «Зимней вишни» не были выучены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Academygps.ru Сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России на учениях

На сей раз ЧП — это скорее ответственность сотрудников научно-развлекательного центра, нежели владельцев ТЦ, указал парламентарий.

Депутат Госдумы обратил внимание на одну деталь: как сообщили в управлении МЧС, после возгорания пожарная сигнализация в комплексе не сработала.

«Получается, уроки Кемерово не выучены, и массированные проверки после трагедии в «Зимней вишне» не дали эффекта. Очередное ЧП, и снова неисправность! И если бы огонь распространился, неизвестно, сколько бы еще людей пострадало», — рассуждает он.

Во время занятий в научно-развлекательном центре «Гравитация» на территории одного из иркутских ТРЦ произошло возгорание. Пожар удалось потушить, но восемь детей от 7 до 10 лет получили ожоги первой и второй степени тяжести.