Иркутск, 4 июня, 2018, 12:25 — ИА Регнум. ЧП с детьми, получившими ожоги в иркутском ТЦ «Комсомолл», произошло при участии не подготовленных должным образом аниматоров. О том, что химические опыты в ходе представлений показывал 16-летний житель Иркутска, трудоустроенный на работу неофициально, сообщила ИА «ИркутскМедиа» мать одного из аниматоров.

Камера наружного наблюдения ТЦ «Комсомолл» Помещение, где в ТЦ «Комсомолл» детям показывали химические опыты. Цитата из видео

С её слов следует, что поскольку семья многодетная, её сыну очень нужна была работа, чтобы самостоятельно оплачивать учебу в техникуме.

«Шоу он проводил совместно с другим аниматором — девушкой, которой 19 лет. После произошедшего их отвезли в СИЗО», — цитируют её слова иркутские коллеги.

В социальных сетях сейчас размещено видео, где женщина говорит, что её сын не убежал после взрыва, а помогал тушить пожар и сам получил ожоги. Публичную поддержку несовершеннолетним аниматорам выразил и отец одного изо пострадавших детей.

«Жалко детей-работников, которые ставили эти эксперименты. Им всего по 16 и 19 лет! Они не виноваты, виноват директор заведения, который, думая только о своих деньгах, нанимает низкооплачиваемую рабочую силу. Он не поставил даже огнетушители в помещение, где проводятся опыты с огнём. У него в экспериментаторской даже нет аптечки первой помощи в экстренных ситуациях. А также он не обучил своих работников, как действовать в экстренных ситуациях.

Потому что все работники стояли как вкопанные после происшествия и только рыдали. Слезами делу не поможешь! Нужно действовать», — написал мужчина в Instagram. Поблагодарив всех, кто помогал его сыну и его семье, он пообещал обязательно добиться справедливого суда над виновниками произошедшего.

Как сообщили сегодня, 4 июня, в региональном минздраве, из восьми детей, доставленных в больницу после взрыва, в стационаре продолжают лечится четверо. Их состояние — средней степени тяжести.

Напомним, ЧП произошло на празднике, посвящённом Дню защиты детей, в иркутском ТЦ «Комсомолл». В игровой комнате научно-развлекательного центра «Гравитация» при проведении химических опытов произошла утечка летучей смеси, которая взорвалась и опалила тела нескольких посетителей. Как выяснилось позднее, от термических ожогов пострадали восемь детей в возрасте до 13 лет. Расследование уголовного дела занимается Главное следственное управление СКР.