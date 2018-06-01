Иркутск, 1 июня, 2018, 15:46 — ИА Регнум. День защиты детей в Иркутске ознаменован ещё одним трагическим событием. Двух погибших детей спасатели обнаружили в жилом доме на улице Дальневосточной, где сегодня днём, 1 июня, произошёл сильный пожар, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по ИРкутской области Дом, в котором сгорели двое детей

По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, сообщение о том, что горит соседский дом, спасателям передал по телефону мужчина. К моменту приезда пожарных одноэтажное деревянное строение площадью 36 квадратных метров было охвачено огнём, и пламя в условиях сильного ветра быстро распространилось по всей постройке, угрожая соседней. На тушение одного дома и защиту другого было брошено пять пожарных расчётов. Спустя 20 минут, после того, как открытый огонь был ликвидирован, пожарные проникли в горевший дом и обнаружили там двух погибших детей.

По информации дознавателей, дети 3 и 6 лет находились дома одни, под замком. Родителей на месте пожара не оказалось.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одно ЧП произошло сегодня в Иркутском ТЦ «Комсомолл»: на третьем этаже торгового центра в ходе проведения химических опытов произошёл взрыв летучей смеси. Обгорели восемь детей, пришедшие на детский праздник. Опасение вызывает состояние двух пострадавших — мальчика и девочки. У ребят обожжено 25 процентов поверхности тела. Возбуждено уголовное дело, нарушители правил безопасности задержаны.