Иркутск, 1 июня, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В иркутский ТЦ «Комсомолл», где сегодня получили ожоги восемь детей, пожарные прибыли спустя через три минуты после вызова. Они обнаружили, что системы оповещения в здании не были включены, а эвакуация персонала и посетителей не проводилась, сообщили в ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Помещение на третьем этаже ТЦ «Комсомолл» в Иркутске, где обгорели восемь детей

По данным спасателей, к месту были направлены подразделения пожарной охраны по повышенному номеру — 40 человек личного состава, 15 единиц техники, но помощь в тушении пожара не понадобилась.

«При проведении химических опытов ожоги различной степени тяжести получили 8 детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившихся в зоне воздействия воспламенившейся газовоздушной смеси. Дальнейшего горения не произошло», — заявил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

По его словам, к несчастному случаю привели грубые нарушения техники безопасности.

Напомним, после пожара в крупном торгово-развлекательном комплексе в Кемерове (ТЦ «Зимняя вишня») проверки пожарной безопасности подобных заведений начались по всей России. В Иркутской области из-за нарушения правил пожарной безопасности была приостановлена работа 12 многофункциональных торгово-развлекательных центров.

«Если обыватели были шокированы тем, что их жизни подвергались риску во время пребывания в этих торговых центрах, то многие предприниматели, не стесняясь такого положения дел, громко высказывают своё недовольство из-за потери прибыли», — подчеркнул Валентин Нелюбов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из восьми обгоревших детей наиболее пострадали двое — мальчик и девочка. В больнице у пострадавших диагностировали ожог 25 процентов поверхности тела. Следственным управлением Следственного комитета РФ по Иркутской области уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Подозреваемые задержаны и дают показания.