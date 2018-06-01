Иркутск, 1 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Дети, пострадавшие в иркутском ТЦ «Комсомолл», получили ожоги молниеносно. На кадрах с камеры наружного наблюдения, опубликованных в социальных сетях, видно, что помещение, в котором ведущие показывали детям химические опыты, — небольшая отгородка без окон с двумя выходами. Именно возле них установлен стол, за которым «химичили», а посетители в несколько рядов сидели полукругом по обеим сторонам от двух ведущих. Скорее всего, вспышка, опалившая зрителей первых рядов, которую запечатлела видеокамера, произошла из-за паров летучей жидкости, скопившейся в помещении. Отчётливо видны вспышка и начавшаяся в комнате паника.

Цитата с видео, записанного в ТЦ «Комсомолл» Помещение, где проводились химические опыты для детей в ТЦ «Комсомолл». Вид снаружи

Это предположение подтвердили в СУ СК РФ по Иркутской области. Следователи установили, что выброс воспламеняющегося газа во время демонстрации химических опытов с использованием азота, электричества и химических реактивов попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился. Пострадали восемь детей возрастом от 5 до 13 лет.

Все пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу №3. Серьёзнее всех пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог до 25% поверхности тела. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.

Технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении, задержаны. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).